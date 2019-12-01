محافظ بغداد يعلن الحداد ثلاثة ايام على ارواح الشهداء في العاصمة وذي قار والنجف

أعلن محافظ بغداد محمد العطا، الاحد، الحداد ثلاثة ايام على ارواح الشهداء في العاصمة بغداد وذي قار والنجف والأشرف.



وأضاف أنه "تقرر إعلان الحداد ثلاثة ايام على ارواح الشهداء في العاصمة بغداد وذي قار والنجف والأشرف وبقية المحافظات". وقال العطا في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، :"أتقدم بأحرّ المواساة وخالص العزاء لعائلات شهدائنا واهلنا في بغداد وذي قار العز والشهامة ونجفنا الاشرف وبقية المحافظات ونسأل المولى عز وجل ان يمن بالشفاء العاجل على ابنائنا الجرحى من المتظاهرين السلميين".وأضاف أنه "تقرر إعلان الحداد ثلاثة ايام على ارواح الشهداء في العاصمة بغداد وذي قار والنجف والأشرف وبقية المحافظات". وأكد محافظ بغداد، على "ضرورة التمسك بالطابع السلمي للتظاهرات لتحقيق المطالب المشروعة".

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