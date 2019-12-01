محافظ النجف ينفي صدور أمر استقدام بحقه وقائدي الشرطة والعمليات

نفى محافظ النجف لؤي الياسري، الأحد، صدور امر استقدام بحقه وبحق نائبه وقائدي الشرطة والعمليات. وقال الياسري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، :"ننفي الاخبار المتداولة في بعض صفحات التواصل الاجتماعي بصدور امر استقدام بحقي وبحق نائبي". وأضاف ان "خبر الاستقدام بحق قائد شرطة النجف وقائد العمليات غير صحيح مطلقاً"، مؤكداً أن "الحكومة المحلية والقيادات الامنية العليا مستمرة ولغاية اللحظة وبجهود الجميع لحلحله الازمة الراهنة".





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