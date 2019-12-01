البرلمان يعقد جلسته الاستثنائية برئاسة الحلبوسي

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس النواب افتتح، قبل قليل، أعمال الجلسة الاستثنائية، بحضور 241 نائباً".

جدير بالذكر أن جدول أعمال الجلسة يتضمن "مناقشة استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ومناقشة الأحداث الأخيرة في محافظتي النجف وذي قار والمحافظات الأخرى".

