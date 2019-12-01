نائب:جمعنا تواقيع لإيقاف تمرير الدرجات الخاصة التي صوتت عليها حكومة عبد المهدي

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كشف عضو مجلس النواب، علي البديري، اليوم الأحد، عن جمع تواقيع عشرات النواب، لإيقاف تمرير الدرجات الخاصة التي صوتت عليها حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وقال البديري، في حديث لـ الخليج 365، إن "أكثر من 50 نائبا وقعوا على طلب تم تقديمه إلى رئاسة البرلمان، لإيقاف تمرير جميع الدرجات الخاصة التي صوتت عليها حكومة عادل عبد المهدي".
وأضاف، أن "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، همش على الطلب بالموافقة على مفاتحة رئاسة الوزراء بهذا الشان".
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