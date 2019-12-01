البرلمان ينشر جدول اعمال جلسته اليوم

نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، جدول أعمال الجلسة الاستثنائية التي من المقرر أن يعقدها البرلمان اليوم. ويتضمن الجدول "مناقشة استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ومناقشة الأحداث الأخيرة في محافظتي النجف وذي قار والمحافظات الأخرى".

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