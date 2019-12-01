أبلغ البنك المركزي العراقي، الأحد، المصارف كافة بأن جورجيا طرحت ورقة نقدية جديدة فئة 10 لاري. وقال البنك في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "بنك جورجيا الوطني أعلمنا بانه طرح في التداول الورقة النقدية الجديدة فئة 10 لاري المحدثة". وأضاف البنك، أن "الورقة النقدية القديمة فئة من ذات الفئة والاصدارات والفئات القديمة باقية في التداول وذات قوة ابراء وعرض قانوني".



وطالب البنك كافة المصارف الخاصة بـ"إبلاغ منسوبيهم من الذين يعملون في مجال النقد الأجنبي بالاصدار الجديد للبنك الجورجي الوطني".

وطالب البنك كافة المصارف الخاصة بـ"إبلاغ منسوبيهم من الذين يعملون في مجال النقد الأجنبي بالاصدار الجديد للبنك الجورجي الوطني".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المركزي: جورجيا تطرح ورقة نقدية جديدة فئة 10 لاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.