المركزي للإحصاء: ارتفاع عدد المنشآت الصناعية الكبيرة لسنة 2018

وقال الجهاز في تقرير اطلعت عليه الخليج 365، إن "عدد المنشآت الصناعية الكبيرة ارتفعت لسنة 2018 حيث بلغت 600 منشأة مقارنة بسنة 2017 والتي كانت 551 منشأة"، مبينة أن "الارتفاع يعود لشمول محافظة نينوى في المسح".وأضاف، أن "عدد المشتغلين ارتفع هو الاخر حيث بلغ عدد المشتغلين في هذه المنشات لعام 2018، 114762 بضمنهم 455 مشتغلاً يعمل بدون أجر مقارنة بسنة 2017 الذي بلغ عدد المشتغلين فيها 111374 مشتغلاً وبنسبة ارتفاع مقدارها 3.1%".

يذكر أن معظم المصانع والمعامل تراجعت أعدادها بعد عام 2003 نتيجة عمليات السلب والنهب التي حصلت حين ذاك، إضافة إلى تقادم المصانع وعدم تحديثها .