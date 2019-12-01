صدور أمر استقدام بحق رئيس جامعة بابل السابق

أصدرت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، أمر استقدام بحق رئيس جامعة بابل السابق، مبينة أن الأمر صدر وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، ببيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في بابل أصدرت أمراً باستقدام رئيس جامعة بابل السابق، في القضية المتعلقة بوجود مغالاة في أسعار شراء أسلحة للحراس".
وأضافت الدائرة، أن "أمر الاستقدام في القضيّة التي حقَّقت فيها النزاهة وأحالتها إلى القضاء صدر وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ".
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