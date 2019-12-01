بدأت صباح اليوم الاحد، اعمال تنظيف في شارع الرشيد وسط العاصمة بغداد. وبحسب الصور ادناه فقد باشر متظاهرون وعناصر القوات الامنية باعمال التنظيف واعادة الشارع كما كان في السابق، مع رفع جميع المخالفات من الشارع. الصور ادناه بعدسة علي جاسم Advertisements



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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. تعاون بين المتظاهرين والقوات الامنية لتنظيف الرشيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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