محامو بغداد يترافعون عن عشرات المعتقلين من المتظاهرين في مطار المثنى

وقالت مدير المكتب الإعلامي للنقابة، علياء الحسني، في حديث لـ الخليج 365، إنه "محامي بغداد قرروا الترافع عن عشرات المعتقلين داخل مطار المثنى في محكمة استئناف الرصافة".

وأضافت الحسني، أن ذلك جاء "بناء على عدد من المناشدات الواردة من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

