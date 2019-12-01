أعلنت نقابة المحامين، اليوم الأحد، أن محامي بغداد قرروا الترافع عن عشرات المعتقلين من المتظاهرين في مطار المثنى.
وقالت مدير المكتب الإعلامي للنقابة، علياء الحسني، في حديث لـ الخليج 365، إنه "محامي بغداد قرروا الترافع عن عشرات المعتقلين داخل مطار المثنى في محكمة استئناف الرصافة".
وأضافت الحسني، أن ذلك جاء "بناء على عدد من المناشدات الواردة من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
وأضافت الحسني، أن ذلك جاء "بناء على عدد من المناشدات الواردة من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
كانت هذه تفاصيل خبر محامو بغداد يترافعون عن عشرات المعتقلين من المتظاهرين في مطار المثنى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.