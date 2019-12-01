تنظيم وقفة حداد بجامعة الفلوجة على أرواح شهداء المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية

أعلن مدير إعلام جامعة الفلوجة بمحافظة الأنبار محمود فرحان العيساوي، الأحد، تنظيم وقفة حداد على أرواح شهداء المتظاهرين السلميين ومنتسبي القوات الأمنية.
وقال العيساوي في حديث لـ الخليج 365، إن "جامعة الفلوجة نظمت وقفة حداد على أرواح شهداء المتظاهرين السلميين ومنتسبي القوات الامنية بحضور كافة رؤساء الأقسام وعدد من المسؤولين في المحافظة".
وأضاف العيساوي، أن "الوقفة تخللتها قراءة سورة الفاتحة على شهداء العراق والوقوف مع المتظاهرين السلميين في تحقيق مطالبهم المشروعة".
وأضاف العيساوي، أن "الوقفة تخللتها قراءة سورة الفاتحة على شهداء العراق والوقوف مع المتظاهرين السلميين في تحقيق مطالبهم المشروعة".
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