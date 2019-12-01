الخليج 365 تنشر نص استقالة عبد المهدي التي قدمها للبرلمان

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تنشر وكالة الخليج 365، نص استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التي قدمها الى مجلس النواب.
وجاء في نص الاستقالة الموجهة الى رئيس البرلمان انه "استجابة لخطبة المرجعية الدينية وبالنظر للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ولتوفير شروط افضل لتهدئة الاوضاع، ولفتح المجال امام مجلس النواب الموقر لدراسة خيارات جديدة، ارجو من مجلسكم الموقر قبول استقالتي من رئاسة مجلس الوزراء والتي تعني بالتالي استقالة الحكومة بمجملها".
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