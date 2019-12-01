واشنطن تحض قادة العراق على الاستجابة لمطالب المتظاهرين







اسماء السيد - واشنطن: دعت الولايات المتحدة الجمعة قادة العراق للاستجابة لمطالب المتظاهرين "المشروعة" بعدما أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عزمه على الاستقالة. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية "نشارك المتظاهرين اسباب قلقهم المشروعة" مضيفة "نواصل حض الحكومة العراقية على المضي قدمًا بالإصلاحات التي يطالب بها الشعب وبينها تلك المرتبطة بالبطالة والفساد وإصلاح النظام الانتخابي"، بدون أن تتطرق مباشرة إلى قرار رئيس الوزراء.



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