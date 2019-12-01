مقتل 15 متظاهرًا في صدامات الناصرية في جنوب العراق









اسماء السيد - الناصرية: قتل 15 متظاهرا الجمعة بالرصاص وأصيب العشرات في مدينة الناصرية في جنوب العراق التي تشهد منذ الخميس مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، على ما أفاد أطباء.

وجرت أعمال العنف فيما أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عزمه على تقديم استقالته بعدما دعا المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني في خطبة الجمعة مجلس النواب العراقي إلى سحب الثقة من الحكومة وسط احتجاجات مستمرة منذ شهرين في بغداد وجنوب العراق أسفرت عن أكثر من 400 قتيل.