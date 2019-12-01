عبد المهدي يقدم استقالته ومجلس الأمن يبحث القتل في العراق









اسماء السيد - أسامة مهدي: فيما أعلن عبد المهدي تقديم استقالته الى البرلمان واعتبرت الامم المتحدة ان الاعداد المتزايدة من القتلى في العراق وصلت لمستويات لا يمكن التسامح معها، فقد دعت شخصيات وائتلافات وقوى سياسية اليوم الى عقد جلسة برلمانية طارئة غدا للتصويت على اقالة الحكومة، بينما أسر محتجون في ذي قار جنودا واستولوا على أسلحة.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بيان صحافي الجمعة حصلت ""الخليج 365"" على نصه انه سيرفع خطابا الى البرلمان بطلب استقالته موضحا انه سبق وان طرح هذا الخيار علناً وفي المذكرات الرسمية وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد.

وفي ما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

(ياابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين) صدق الله العلي العظيم استمعت بحرص كبير الى خطبة المرجعية الدينية العليا يوم 29/11/2019 وذكرها انه "بالنظر للظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الاخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء، فإن مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو الى ان يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء ابنائه، وتفادي انزلاقه الى دوامة العنف والفوضى والخراب". واستجابة لهذه الدعوة وتسهيلاً وتسريعاً لانجازها باسرع وقت، سارفع الى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس اعادة النظر في خياراته، حفظ الله العراق واهله وحفظ المرجعية الدينية العليا نبراساً ومظلة لنا جميعاً، والله المسدد.

عادل عبد المهدي

رئيس مجلس الوزراء

وفور إعلان عبد المهدي عن تقديم استقالته فقد ضجت ساحات التظاهر في ساحة التحرير ببغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية بهتافات الفرح وترديد النشيد الوطني العراقي.

واليوم و في اشارة واضحة الى دعوة البرلمان للعمل لاقالة الحكومة، فقد قال المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني انه امام عجز الحكومة في حفظ الدماء والحقوق، فإن على البرلمان ان يعيد خياراته تجاه الحكومة ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق وتفادي الانزلاق الى العنف والخراب مشددا على حرمة الدم العراقي.

تزايد القتل في العراق أمام مجلس الامن

والجمعة، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت إن الاعداد المتزايدة من الضحايا والإصابات وصلت الى مستويات لا يمكن التسامح معها.

وأشارت بلاسخارت في تغريدة على موقع "تويتر" تابعتها ""الخليج 365"" الى "ان الأعداد المتزايدة من الضحايا والإصابات وصلت الى مستويات لا يمكن التسامح معها. وجود المندسين لإخراج الاحتجاجات السلمية عن مسارها يضع العراق في مسار خطير. سوف أحيط مجلس الأمن في نيويورك حول ما يجري يوم الثلاثاء (3 ديسمبر)".

ساحة التحرير وسط بغداد تعج بالمحتجين صباح اليوم

دعوات للبرلمان بجلسة تقيل الحكومة

وازاء ذلك، فقد دعا رئيس الوزراء السابق رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي مجلس النواب لعقد جلسة خاصة غدا لسحب الثقة عن الحكومة وتشكيل حكومة جديدة مستقلة وانجاز قانون انتخابي منصف وتشكيل مفوضية انتخابات مستقلة لاجراء انتخابات حرة مبكرة ونزيهة بشراكة مع الامم المتحدة.

الحكيم

اما رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم فقد طالب مجلس النواب بعقد اجتماع عاجل لتنفيذ الاجراءات المطلوبة ازاء الحكومة والانتخابات المبكرة.

وقال الحكيم في بيان "إن على البرلمان ايضا مواصلة اجتماعاته دون انقطاع للانتهاء من اقرار قانون انتخابات منصف يعتمد الدوائر الفردية وقانون مفوضيتها بالتشاور مع بعثة الأمم المتحدة.

المالكي

ومن جانبه، دعا حزب الدعوة بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي مجلس النواب الى اختيار مرشح بديل لرئاسة الحكومة الحالية.. وقال في بيان "حرصاً على ان لا تتفاقم الامور وتصل الى الحرب الاهلية والاقتتال الداخلي الذي نكاد نلمس بداياته فإن حزب الدعوة يدعو مجلس النواب الى الانعقاد الفوري واتخاذ الخطوات الدستورية اللازمة لايجاد البديل الحكومي الذي يلبي الطموح الوطني.

الكربولي

وطالب النائب محمد الكربولي القوى السياسية التي اصرّت على بقاء عبد المهدي بمنصبه لاقناعه بتقديم استقالته. وقال في تغريدة له على تويتر "حذرنا عبد المهدي من ان اصراره على سفك الدماء سيعجل من نهايته السياسية".

واشار الى انه "اليوم وبعد ان قالت مرجعية النجف قوله المتضامن مع السخط الشعبي فإن على القوى السياسية التي اصرت على بقاء عبد المهدي اقناعه لتقديم استقالته طواعية، والا فان البرلمان بانتظار كتاب رئيس الجمهورية لسحب الثقة منه واقالته".

Advertisements

الخزعلي

ومن جهته، اكد الأمين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي دعمه لدعوة المرجع السيستاني اليوم للبرلمان بالعمل على اقالة الحكومة قائلا إن امره متبع. ولخص الخزعلي في تغريدة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" موقفه من دعوة المرجع بالقول "أَمْرِي لِأَمْرِكُمْ مُتَّبِعٌ ، وَ نُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّةٌ ".

هوشيار

اما النائب الكردي هوشيار عبدالله، فقد شدد على ضرورة استقالة الحكومة واجراء انتخابات مبكرة يعبّر الشعب من خلالها عن إرادته وتحت اشراف الأمم المتحدة.

وحذر النائب في بيان صحافي من ان اي تأخير في استقالة الحكومة يعني سقوط المزيد من الشهداء وتصاعد الغضب الشعبي ضد السلطة. وبين ان الحكومة والبرلمان هما اليوم جزء من المشكلة وليس الحل وكان الاجدر بالحكومة ان تستقيل قبل حصول هذه المجازر المروعة في الناصرية والبصرة وبغداد والنجف والسماوة والديوانية وواسط وبابل.

شنكالي

وأشار عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني الى ان السيستاني كان واضحا اليوم بالدعوة لاقالة الحكومة.

وقال ماجد شنكالي في تغريدة له على تويتر "المرجعية بينت بوضوح لمن يريد ان يفهم ويطبق بعيدا عن بيانات التأييد التي سيعدها قادة الكتل ونوابها لما جاء في خطبة اليوم".

وبين ان ما قالته المرجعية هو "سحب الثقة من الحكومة وتشريع قانون انتخابات جديد وتشريع قانون مفوضية انتخابات مستقلة وتشكيل مفوضية جديدة، وانتخابات مبكرة".

العامري

أما تحالف الفتح بقيادة حليف ايران هادي العامري فقد اوضح انه بالتشاور مع الكتل السياسية في مجلس النواب فسيتم المضي باجراء التغيير اللازم، والذي فيه مصلحة العراق.

وقال التحالف في بيان "تابعنا باهتمام بالغ خطاب المرجعية الدينية العليا وما جاء فيه من خارطة طريق واضحة تمثل سبيل النجاة للوطن والمواطنين ورد كيد المتربصين بالوطن سوءًا". ودعا مجلس النواب الى الإسراع في تشريع قانوني الانتخابات والمفوضية وجميع القوانين المتعلقة بتحقيق الإصلاحات المنشودة.

الزرفي

ومن جانبه، طالب النائب عن كتلة النصر عدنان الزرفي رئاسة مجلس النواب الى عقد جلسة طارئة وسحب الثقة من الحكومة.

وقال الزرفي في تغريدة له على تويتر "على رئاسة مجلس النواب دعوة المجلس لعقد جلسة طارئة لِسحب الثقة من الحكومة و تلبيةً لما ورد في خطبة الجمعة من توجيه لمجلس النواب {دعوة مجلس النواب لإعادة النظر في خياراته".

محتجو الناصرية يأسرون شرطة ويستولون على أسلحة

وفي محافظة ذي قار الجنوبية، وقعت الجمعة مصادمات مسلحة بين اهالي وشرطة المحافظة بعد يوم من قتل واصابة العشرات من المحتجين برصاص قوات أمنية.

وقالت مصادر امنية لشفق نيوز إن محتجين وأسراً لبعض ممن قضوا باحتجاجات امس، اصطدموا مع عناصر امنية في ذي قار ليتحول الامر الى اشتباك مسلح. واضاف ان المحتجين استولوا على 5 عجلات تابعة لقيادة الشرطة ذي قار واحرقوا ثلاثا منها واستولوا على عدد من الأسلحة.

واشارت الى أسر 10 رجال شرطة وتم تجريدهم من الاسلحة بعد ان اقدم المحتجون على حرق فوج ذي قار الاول بالقرب من بوابة مدخل الناصرية.

واليوم أعلنت مديرية صحة النجف أن حصيلة نهائية للأحداث الدامية التي شهدتها المحافظة امس كانت16 قتيلا و500 مصاب.

ومن جانبها، أعلنت شرطة المحافظة عن فرض حظر للتجوال استمر حتى صباح اليوم الجمعة على خلفية احداث الدامية التي رافقت التظاهرات.

واليوم أظهر إحصاء لرويترز بناء على مصادر من الشرطة ومصادر طبية أن عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة والمستمرة منذ الاول من الشهر الماضي بلغ 408 قتلى على الأقل معظمهم من المتظاهرين العزل.

وقالت مصادر مستشفيات إن عدة أشخاص توفوا متأثرين بجراح أصيبوا بها في اشتباكات يوم الخميس مع قوات الأمن في مدينة الناصرية الجنوبية مما يرفع عدد القتلى هناك إلى 46 على الأقل وإلى 408 في شتى أنحاء العراق.

واليوم بينما اتهمت منظمة العفو الدولية القوات العراقية بارتكاب جرائم وحشية في مدينة الناصرية الجنوبية فقد شهدت مدينتا النجف والناصرية حرب شوارع قتل واصيب فيها المئات من المواطنين برصاص القوات الامنية التي يحاصر الاهالي مقراتها حاليا.