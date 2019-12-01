بالصور.. تقاطع الصحة في الشعب صباح اليوم

اقدم متظاهرون وطلاب مدارس وكليات، الاحد، على قطع الطريق امام حركة السير في تقاطع الصحة بمنطقة الشعب شمالي بغداد. وجاء ذلك تضامنا مع ضحايا التظاهرات الذين استشهدوا واصيبوا خلال الايام الماضية. فيما اتخذت القوات الامنية اجراءات مشددة تحسبا لاي طارئ. Advertisements

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