وسائل إعلام: دخول 20 شاحنة أميركية من العراق إلى سوريا

أفادت وسائل إعلام سورية، بدخول 20 شاحنة أميركية من العراق إلى داخل الأراضي السورية.

ونشرت قناة "السورية" على حسابها في "فيسبوك"، خبراً جاء فيه: "دخول 20 شاحنة تتبع لقوات الاحتلال الأميركية من العراق إلى محافظة الحسكة محملة بمساعدات لوجستية"، بحسب "روسيا اليوم".

وكان "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أعلن، الاثنين (28 تشرين الأول 2019)، دخول 150 آلية وشاحنة تابعة للقوات الأميركية إلى سوريا من العراق.