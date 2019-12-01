رئاسة البرلمان توافق على الطعن المقدم من قبل المرشح محمود القيسي

افاد مصدر مطلع، السبت، بأن رئاسة البرلمان وافقت على الطعن المقدم من قبل المرشح محمود القيسي.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "رئاسة مجلس النواب توافق على الطعن المقدم من قبل المرشح محمود القيسي والذي سبق أن فاز في الانتخابات".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القيسي قدم طعناً بعد ضياع اصواته في الانتخابات".