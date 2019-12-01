السوداني يبين حقيقة ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء

نفى النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد شياع السوداني، الأحد، ترشيح أية جهة سياسية له لشغل منصب رئيس الوزراء. وكتب السوداني في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "لست مرشحاً عن أية جهة سياسية، وصوتي ودعمي الكامل سيكون لصوت الشعب في اختيار رئيس وزراء جديد يعيد الأمل بالوطن الذي نريد".

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