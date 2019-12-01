عشائر ذي قار تنتشر باغلب الطرق الرئيسية لتأمينها من دخول مندسين 'صور'

انتشرت العشائر في محافظة ذي قار، في أغلب الطرق الرئيسية الرابطة بين المحافظة والمحافظات المجاورة لتأمينها من دخول اي جماعات مندسة. وبحسب ما اكده مراسل الخليج 365، ان "عشائر البدور غرب ذي قار منعت قوة مسلحة قادمة من طريق بغداد- ناصرية من دخول المحافظة". Advertisements

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