قالت فرقة بوسي كات دولز النسائية الأمريكية إنها تعتزم العودة للغناء من جديد في جولة تبدأ في دبلن العام المقبل.
وبعد عشر سنوات على انفراط عقد الفرقة ستنطلق بوسي كات دولز، التي تشكلت في الأصل كفريق رقص هزلي وتشتهر بأغنيات مثل (دونت تشا) و(ون آي جرو أب) ”عندما أكبر“، ستجتمع الفرقة من جديد على المسرح ابتداء من أبريل نيسان في دبلن قبل أن تقدم عروضا في أنحاء بريطانيا.
وقالت المغنية نيكول شيرزينجر لبرنامج هارت بريكسفت الإذاعي البريطاني في مقابلة مشتركة مع زميلاتها في الفرقة آشلي روبرتس وجيسيكا سوتا وكارميت باشار وكيمبرلي وايت ”تراصت النجوم وتجمعت بنات الدولز مجددا“.
وردا على سؤال عما إذا كانت تساورهم مشاعر مختلفة عن بداياتهن قالت روبرتس ”لقد مر وقت طويل و... نضجنا، لقد كبرنا واكتسبنا مهارات وخبرات حياتية“.
وقالت المغنية نيكول شيرزينجر لبرنامج هارت بريكسفت الإذاعي البريطاني في مقابلة مشتركة مع زميلاتها في الفرقة آشلي روبرتس وجيسيكا سوتا وكارميت باشار وكيمبرلي وايت ”تراصت النجوم وتجمعت بنات الدولز مجددا“.
وقالت روبرتس ”هناك عمل لم ينته. مرت عشر سنوات... جميعنا مستعدات الآن“.
وردا على سؤال عما إذا كانت تساورهم مشاعر مختلفة عن بداياتهن قالت روبرتس ”لقد مر وقت طويل و... نضجنا، لقد كبرنا واكتسبنا مهارات وخبرات حياتية“.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد غياب 10 سنوات... فرقة 'شهيرة' تغني من جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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