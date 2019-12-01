استهداف عجلة ضابط بالداخلية بعبوة لاصقة في بعقوبة

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، ان "عبوه لاصقة مثبتة بعجلة احد ضباط وزارة الداخلية انفجرت اليوم، في ناحيه بهرز ضمن قضاء بعقوبة، ادت الى اضرار مادية بالعجلة فقط".

واضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته".