اتحاد الكرة يوضح حقيقة الغاء دوري الدرجة الاولى

وقال رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرةعلي جبار في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، انه "لاصحة للاخبار المتداولة بالغاء مسابقة دوري الدرجة الاولى لهذا الموسم".

واكد جبار أن "المسابقة قائمة حال الانتهاء من التظاهرات والاعتصامات في بلدنا ان شاء الله والتي ستتكلل بتحقيق كل مطالب الشعب العراقي الحر وستنطلق فورا بعد هذه الفترة".