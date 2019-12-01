اتحاد الكرة يوضح حقيقة الغاء دوري الدرجة الاولى

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2019-11-30 | 21:07
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كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، حقيقة الغاء دوري الدرجة الاولى للموسم الحالي 2019/ 2020.
وقال رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرةعلي جبار في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، انه "لاصحة للاخبار المتداولة بالغاء مسابقة دوري الدرجة الاولى لهذا الموسم".
واكد جبار أن "المسابقة قائمة حال الانتهاء من التظاهرات والاعتصامات في بلدنا ان شاء الله والتي ستتكلل بتحقيق كل مطالب الشعب العراقي الحر وستنطلق فورا بعد هذه الفترة".
المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.