صفحة مقربة من الصدر: اذا التزم الثوار بسلمية التظاهرات بالنجف فعلى الاحزاب غلق مقراتهم

ذكرت صفحة مقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، انه اذا التزم الثوار بسلمية التظاهرات بالنجف على الاحزاب غلق مقراتهم. وقالت صفحة محمد صالح العراقي على الفيسبوك " النجف مقدسة لا للحرق، لا للعنف، سلمية". واضاف "اذا التزم الثوار بسلميتهم في (النجف الاشرف) فعلى كل الاحزاب غلق مقراتهم فيها فورا".

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