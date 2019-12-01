المحافظات التي اعلنت عطلة خلال الاسبوع الحالي

اعلن عدد من المحافظات، عن تعطيل الدوام الرسمي فيها خلال الاسبوع الحالي.

حيث أعلنت محافظة المثنى، عن تعطيل الدوام الرسمي فيها يومي غدا الأحد وبعد غد الاثنين من هذا الأسبوع، حداداً على شهداء التظاهرات، فيما اشارت الى ان الدوائر المستثناة من العطلة هي الخدمية، والمؤسسات الصحية، والأقسام المعنية بصرف رواتب الموظفين.

وأعلن محافظ النجف لؤي الياسري، تعطيل الدوام في المحافظة غداً حداداً على أرواح شهداء التظاهرات.

كما اعلن محافظ الديوانية زهير الشعلان، عن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة غداً الأحد، ترحماً على أرواح شهداء العراق.

وأعلن محافظ النجف لؤي الياسري، عن تعطيل الدوام في المحافظة غداً حداداً على أرواح شهداء التظاهرات، مشيرا الى ان "الدوائر الأمنية والخدمية والصحية في المحافظة مستثناة من العطلة".

وأعلن محافظ بابل كرار صباح العبادي، الحداد لمدة ثلاثة أيام حدادا على شهداء التظاهرات، مشيرا الى انه تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد.

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كما اعلن محافظ ديالى مثنى التميمي، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد في المحافظة، والحداد لمدة ثلاثة ايام ترحما على ارواح شهداء العراق.

واعلن محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، الحداد الرسمي لثلاثة ايام على ارواح شهداء التظاهرات وتعطيل الدوام غداً، فيما قررت تربية المحافظة تعطيل الدوام ثلاثة أيام.

وأعلنت محافظة ذي قار، عن تعطيل الدوام الرسمي غدا الاحد حدادا على اروح الشهداء، وايضا بسبب التظاهرات وما ترافقها من احداث.

كما اعلنت محافظة واسط، عن تعطيل الدوام ليوم غدا الاحد، تضامناً مع عوائل الشهداء الذي سقطوا في التظاهرات.

يذكر ان محافظتي النجف وذي قار شهدتا امس الجمعة، اشتباكات بين متظاهرين والقوات الامنية ادت الى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى.