رياضة 2019-11-30 | 19:52 4,394 مشاهدة Advertisements تمكن المنتخب السعودي بكرة القدم، السبت، من هزيمة نظيره البحريني بهدفين نظيفين ضمن المجموعة الثانية من كأس الخليج المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة. وسجل للاخضر السعودي عبد الله الحمدان في الدقيقة 29، قبل ان يضيف محمد عبده خبراني الهدف الثاني في الدقيقة 58. وكان المنتخب العماني نجح في التغلب على نظيره الكويتي 2-1 في المواجهة التي اقيمت اليوم السبت، على استاد عبد بن خليفة في اطار لقاءات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج "خليجي 24".

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تستعيد ثقتها بثنائية في شباك البحرين في خليجي 24 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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