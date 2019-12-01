حقوق الانسان: اطلاق سراح 24 متظاهرا بينهم 16 حدثا في بغداد

وقالت المفوضية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "اشرفنا على اطلاق سراح 8 متظاهرين بالغين و 16 من الاحداث في بغداد باوامر قضائية".

ودعات المفوضية، "عوائل 9 من الاحداث الموقوفين على خلفية التظاهرات للاسراع بالمراجعة لاستكمال الاجراءات القانونية الخاصة بتوكيل محامين لهم".