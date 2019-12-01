فرنسا وألمانيا والبرتغال بمجموعة نارية في يورو 2020

2019-11-30 | 19:34
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وضمت المجموعة الأولى، كلا من تركيا وإيطاليا وويلز وسويسرا، فيما تلعب بلجيكا في المجموعة الثانية إلى جوار منتخبات الدنمارك وفنلندا وروسيا.
وتتربع هولندا على رأس المجموعة الثالثة، ومعها منتخبي أوكرانيا والنمسا، بجانب المنتخب الفائز من مباريات الملحق الرابع.
وتجمع المجموعة الرابعة صداما بارزا آخر، بين إنجلترا وكرواتيا، ويلعب المنتخبان إلى جوار منتخب التشيك والمتأهل من مباريات الملحق الثالث.
بينما تلعب إسبانيا في مجموعة سهلة نسبيًا إلى جانب منتخبات السويد وبولندا والمتأهل من مباريات الملحق الثاني.
ومن المقرر أن تتحدد المنتخبات الأربعة المتبقية عبر الملحق الذي سيخوضه 16 منتخبًا في مارس/آذار 2020.
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