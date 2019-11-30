اندلاع حريق داخل معمل شمالي بغداد

افاد مصدر امني، السبت، باندلاع حادث حريق داخل معمل شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حادث حريق اندلع داخل معمل اسفنج مع احتراق مولدة في منطقة الحسينية وتم توجية ثلاث فرق اطفاء الى موقع الحريق".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية.