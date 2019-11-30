شيخ عشائر آل غزي: لا نستطيع توفير الحماية لمن يأتي للناصرية بسبب الأوضاع الراهنة

أكد قيس ال كاظم المنشد شيخ عشائر آل غزي، اليوم السبت، أنه لا يمكن توفير الحماية لمن يأتي الى الناصرية بسبب الأوضاع الراهنة.

وقال آل غزي، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "في الوقت الذي نشكر فيه أبناء المحافظات المجاورة في موقفهم النبيل المساند لمدينة الناصرية ومحاولتهم التوجه الى المدينة وكما تعلمون ان أهل الناصرية أهل الكرم والجود ومن صفاتهم اكرام الضيف الا اننا في الوقت الحالي قد لا نستطيع توفير مستلزمات الحماية لكم في هذا الوقت الراهن بسبب الأحداث الامنية التي تمر بها المحافظة لذلك نرجو منهم عدم التوجه الى الناصرية هذه الايام وسوف نفتح قلوبنا لهم عند هدوء الأوضاع".

وأضاف، أن "شيوخ ووجهاء الناصرية وفي مقدمتهم عشائر آل غزي يعملون على حقن الدماء وإصلاح ذات البين بين الأخوة والعمل على اخماد الفتنة التي ادت إلى سقوط ابنائنا المتظاهرين والأخوة في القوات الأمنية والحفاظ على أمن وأمان محافظتنا".