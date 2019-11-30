عبد المهدي يسلم طلب استقالته الى البرلمان

اعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سلم طلب استقالته إلى مجلس النواب.
وقال المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي في حديث لـ الخليج 365، إن "رئيس الوزراء سلم مجلس النواب طلبا رسميا بالاستقالة الذي اكد يوم امس انه سيرسله".
وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أكد أمس الجمعة، انه سيقدم استقالته من منصبه إلى البرلمان.
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