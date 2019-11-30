إصابة أمر الفوج الاول في ذي قار برصاص مجهولين وسط المحافظة

اصيب أمر الفوج الاول في محافظة ذي قار، اليوم السبت، برصاص مسلحين مجهولين قرب جسر الزيتون وسط المحافظة.
وقال مراسل الخليج 365، إن مسلحين مجهولين فتحوا النار صوب أمر الفوج الاول في شرطة ذي قار، أثناء تواجده لتامين مسير التظاهرات المتوجهة نحو جسر الزيتون وسط الناصرية، ما اسفر عن اصابته بجروح.
وأضاف انه بعد ذلك قامت القوات الأمنية بالرد على جهة اطلاق النار، مما أدى بالمسيرة إلى التفرق وتم أبعاد الناس عن ساحة المواجهة من قبل القوات الأمنية.
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