المنتخب الوطني يبدأ التحضير لمواجهة اليمن

2019-11-30 | 12:58
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أجرى المنتخب الوطني اليوم السبت مرانه على ملعب جامعة قطر، تحضيرا للقائه أمام منتخب اليمن ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لخليجي 24 المقامة منافساتها في العاصمة القطرية الدوحة.
وتواجد في الوحدة التدريبية جميع اللاعبين باستثناء المدافع سعد ناطق الذي تعرض إلى إصابة في الأنف في مباراة الإمارات ليخضع على إثرها لعملية جراحية قد تبعده عن المشاركة في مباراتي اليمن ونصف النهائي.
ومن المقرر أن يقوم المدرب سريشتكو كاتانيتش، بإجلاس عدد من اللاعبين على دكة البدلاء في المباراة المقبلة أمام اليمن بسبب الإجهاد.
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