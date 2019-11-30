المنتخب الوطني يبدأ التحضير لمواجهة اليمن

وستقام المباراة على ملعب "عبد الله بن خليفة" في الساعة الخامسة والنصف من عصر الاثنين المقبل.

وتواجد في الوحدة التدريبية جميع اللاعبين باستثناء المدافع سعد ناطق الذي تعرض إلى إصابة في الأنف في مباراة الإمارات ليخضع على إثرها لعملية جراحية قد تبعده عن المشاركة في مباراتي اليمن ونصف النهائي.



ومن المقرر أن يقوم المدرب سريشتكو كاتانيتش، بإجلاس عدد من اللاعبين على دكة البدلاء في المباراة المقبلة أمام اليمن بسبب الإجهاد.