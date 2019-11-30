تعطيل الدوام الرسمي في النجف غداً

وقال الياسري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "يوم غد الأحد عطلة محلية في عموم محافظة النجف الأشرف حداداً على أرواح شهداء التظاهرات في المدينة المقدسة".

وأضاف الياسري، أن "الدوائر الأمنية والخدمية والصحية في المحافظة مستثناة من العطلة".



وكانت محافظة المثنى أعلنت تعطيل الدوام في المحافظة غداً الأحد وبعد غد الاثنين حداداً على أرواح شهداء التظاهرات.