أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، السبت، تعطيل الدوام في المحافظة غداً حداداً على أرواح شهداء التظاهرات.
وقال الياسري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "يوم غد الأحد عطلة محلية في عموم محافظة النجف الأشرف حداداً على أرواح شهداء التظاهرات في المدينة المقدسة".
وأضاف الياسري، أن "الدوائر الأمنية والخدمية والصحية في المحافظة مستثناة من العطلة".
وكانت محافظة المثنى أعلنت تعطيل الدوام في المحافظة غداً الأحد وبعد غد الاثنين حداداً على أرواح شهداء التظاهرات.
وأضاف الياسري، أن "الدوائر الأمنية والخدمية والصحية في المحافظة مستثناة من العطلة".
وكانت محافظة المثنى أعلنت تعطيل الدوام في المحافظة غداً الأحد وبعد غد الاثنين حداداً على أرواح شهداء التظاهرات.
كانت هذه تفاصيل خبر تعطيل الدوام الرسمي في النجف غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.