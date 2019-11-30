الرئيس البرازيلي يتهم بطل 'فيلم تايتنك' بإشعال حرائق الأمازون

وجه الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، تهمة المساهمة بإشعال حرائق الأمازون للمثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو (بطل فيلم تايتنك) قائلا إنه "قدم أموالا لحرق غابات الأمازون".

ونقلت وكالة "الأناضول" عن وسائل إعلام غربية، أن "الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، اتهم الممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو، بتمويل منظمات اعتبرها مسؤولة عن حرائق غابات الأمازون".

وانتقد الرئيس البرازيلي من أمام قصر الرئاسة الممثل ديكابريو قائلا: "دي كابريو رجل رائع، أليس كذلك؟ لقد قدم أموالا لحرق الأمازون"، وفقا للوكالة.

وتعتبر السلطات البرازيلية أن منظمات تعني بشؤون البيئة في منطقة الأمازون ومؤسسات غير ربحية، ساهمت في إشعال الحرائق بشكل مقصود للحصول على التعاطف والاستفادة من أموال المتبرعين.

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بدورها تنفي هذه المؤسسات والمنظمات تلك الاتهامات، كما نفى الممثل الأمريكي دي كابريو أن يكون قدم تبرعا لهذه المنظمات.

ويعتبر دي كابريو، من المدافعين بقوة عن مكافحة التغير المناخي، وتحدّث مرارا عن قضايا بيئية، ومن بينها حرائق غابات الأمازون.

وكانت ليلى سالازار لوبيز المديرة التنفيذية لمنظمة "Amazon Watch" التي مقرها في الولايات المتحدة اتهمت في آب الماضي، الحكومة البرازيلية باتباع سياسة تتسبب بإشعال حرائق غابات الأمازون تحت قيادة بولسونارو، بهدف توسيع الرقعة الزراعية"، محذرة من أنها قد تفضي إلى تدمير البيئة في تلك المنطقة.