نقابة الأكاديميين تدعو الجامعات الى إعلان الحداد على شهداء الاحتجاجات

أعلنت نقابة الأكاديميين، اليوم السبت، الجامعات كافة، إلى اعلان حالة الحداد على شهداء التظاهرات في محافظتي ذي قار والنجف.

وقالت النقابة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "التزاما بقضية الإصلاح ومشروعه الذي قاده العراقيون وعمّده الشهداء والجرحى بدمائهم الزكية وتضحياتهم وتمسكا بخدمة المجتمع والدفاع عنه، ندعو الجامعات الى إعلان الحداد ترحما على شهداء ساحات التظاهر والاحتجاج السلمي واستنكارا للمجازر المرتكبة في الناصرية والنجف الأشرف التي راح ضحيتها العديد من الشباب الذين طالبوا بوطن خال من الفساد والمحاصصة والطائفية".

وشددت على الأساتذة والتدريسيين، ضرورة "إدامة زخم التظاهر تحت نصب ساحة التحرير في بغداد والساحات الوطنية الاخرى"، مؤكدة على "إدانة استهداف المتظاهرين ومطالبة السلطة القضائية باتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة القتلة وإنصاف الضحايا".

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وطالبت النقابة، مجلس النواب العراقي، بـ"تلبية مطالب الشعب العراقي وتشكيل حكومة وطنية من الخبراء والأكاديميين المستقلين ومنع انزلاق البلاد الى ما لا يحمد عقباه"، مشددة على "ضرورة صياغة معايير وطنية حاكمة للمرحلة المقبلة لا تنطلق من الشخوص والمقاسات الخاصة وتمنع آفة التحاصص من التحكم بمقدرات الدولة والمجتمع وتؤمن حياة كريمة للمواطنين تضمن حقوقهم التي صادرتها سنوات الهيمنة والفساد السياسي".

وأوضحت، أن "الجامعات وأساتذتها المختصين ومراكزها للإسهام جاهزة في تشخيص ومعالجة الخلل وردم تداعيات الحالة الأثنية المأزومة التي اعتاش عليها الطارئون على حساب وحدة العراق ومستقبل أبنائه والعدالة الاجتماعية المنشودة".