تطهير ثلاث طرق 'مُلغّمة' في الأنبار

أفاد مصدر في قيادة حشد محافظة الأنبار، السبت، بتطهير وإعادة افتتاح ثلاث طرق حيوية "مُلغّمة" في المحافظة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية من قيادة عمليات الجزيرة والفرقة السابعة والحشد الشعبي مسنودة بفرقة معالجة المتفجرات تمكنت وبعملية أمنية استباقية من إعادة افتتاح ثلاث طرق حيوية ملغّمة تربط المناطق الغربية ببحيرة الثرثار شمالي مدينة الرمادي".



وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الطرق المفخخة التي تم افتتاحها هي طريق النكر والكصريات والرمانة"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية أبطلت مفعول العبوات الناسفة والأجسام المفخخة دون وقوع أية إصابات بشرية أو مادية".

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