الانواء الجوية تعلن حالة الطقس للاسبوع الحالي: امطار وانخفاض بدرجات الحرارة

اعلنت هيئة الانواء الجوية، السبت، عن حالة الطقس للاسبوع الحالي، فيما اشارت الى ان الطقس سيشهد امطارا مع انخفاض بدرجات الحرارة.

وقالت الهيئة في بيان تابعته الخليج 365، ان "طقس يوم غد الاحد غائم جزئي يتحول الى غائم مع فرصة لتساقط امطار خفيفة ليلا وحدوث عواصف رعدية"، مبينة انه "لا يوجد اي تغيير في درجات الحرارة".

واضافت ان "طقس يوم الاثنين المقبل سيشهد تساقط امطار غزيرة في مناطق متفرقة من البلاد مع انخفاض قليل في درجات الحرارة".

وتابعت ان "طقس يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين سيكونان صحوا مع حدوث ضباب خفيف صباحا ولا تغير في درجات الحرارة".

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