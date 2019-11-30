عدنان حمد: العراق وقطر سيتواجهان في نهائي خليجي 24

2019-11-30 | 12:26
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وأوضح أن "اللاعبين محمد قاسم وشريف عبد الكاظم، قدموا أداءً كبيراً في المباراة الأولى أمام قطر، وأتمنى منحهم فرصة أخرى ليظهروا إمكاناتهم".
وبين قائلاً: "بحسب توقعي الشخصي، أرجح تأهل المنتخب الوطني العراقي ونظيره القطري الى المباراة النهائية لكأس الخليج، فهما الأفضل في البطولة".
وعن عودته للتدريب، أكد حمد أن "الحنين لعودتي الى التدريب، بدأ ينمو لدي شيئاً فشيئاً، قررت أخذ قسط من الراحة خلال السنتين الماضيتين وتلقيت العديد من العروض التدريبية، اعتقد سأعود إلى مجال التدريب قريباً".
يذكر أن عدنان حمد يعمل حالياً كمحلل لقنوات "بي إن سبورت" القطرية.
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