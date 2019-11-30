الجبهة التركمانية توجه رسالة الى ابناء كركوك

استنكرت الجبهة التركمانية، السبت، التفجيرات الإرهابية التي وقعت ظهر اليوم في محافظة كركوك، داعية أبناء المحافظة إلى التعاون مع القوات الأمنية.

وقالت الجبهة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها تستنكر "التفجيرات الارهابية التي وقعت ظهر يوم السبت المصادف ٣٠ تشرين الثاني ٢٠١٩ في مدينة كركوك والتي استهدفت اصحاب المحلات والمارة من المواطنين في مركز المدينة وجاءت متزامنة مع الوقفة التأبينية لارواح شهداء الناصرية والتي أقامتها منظمات المجتمع المدني التركماني".

وأضافت، أن "الارهاب الاعمى لا يفرق بين احد ويستهدف الجميع وهدفه ارباك الوضع الامني بمحافظة كركوك التي تشهد استقرارا امنيا كبيرا بعد سنوات من الوضع الامني الهش فيها".

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ووجهة الجبهة، بحسب البيان، "رسالة الى كافة مواطني مدينة كركوك الاعزاء بضرورة التعاون مع الاجهزة الامنية والابلاغ عن الحالات المشبوهة من اجل ضمان أمن واستقرار محافظتنا العزيزة ونشيد بدور الاجهزة الامنية والاتحادية كافة في الحفاظ على امن واستقرار كركوك".

وشهدت كركوك اليوم السبت، انفجار ثلاث عبوات ناسفة الاولى داخل سوق أحمد الاغا والاخرى قرب من شارع اطلس والثالثة قرب جسر الرشيد في المحافظة، ما ادى الى اصابة 16 شخصا بجروح.