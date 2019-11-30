عبد المهدي يستقبل بلاسخارت

استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم السبت، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت.
وقال مكتب عبد المهدي، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الأخير، "استقبل في مكتبه اليوم، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت".
ولم يذكر البيان المزيد من التفاصيل.
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