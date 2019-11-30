مابعد استقالة عبد المهدي.. هذا مايجب على البرلمان التركيز عليه

اكد النائب عن تحالف القوى العراقية عبدالله الخربيط، السبت، ان الكرة اليوم بملعب مجلس النواب بعد استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مشددا على ان مجلس النواب مطالب اليوم باختيار رئيس وزراء جديد لضمان عدم حصول فراغ اداري او امني.

وقال الخربيط في حديث لـ الخليج 365، ان "البرلمان وبعد اعلان رئيس الوزراء تقديم استقالته فان جميع الخيارات بيده، وعليه تحمل المسؤولية الكاملة عن كل مايجري بعد تسليم الكرة بملعبه"، مبينا ان "حصل البرلمان اليوم على رضا الشعب فهذا ما يطمح له الجميع وان كان العكس فهو سيلحق بالحكومة".

واضاف الخربيط، ان "مجلس النواب مطالب اليوم باختيار رئيس وزراء جديد لضمان عدم حصول فراغ اداري اوامني، وان يتم اكمال قانوني الانتخابات والمفوضية كونهما خطوة مهمة على اعتبار انهما الطريق لاعادة الثقة التي فقدت مع الشعب فالجميع يشكك بنتائج الانتخابات"، لافتا الى ان "الخروج قانونين عادلين وشفافين يرتضي بهما الشعب حينها سنسير بالاتجاه الصحيح".

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واكد الخربيط، ان "استكمال قانون الانتخابات من الاوليات المهمة لدينا، لكن بنفس الوقت فان الخروج بقانون يرفضه الشعب فسيكون له نتائج سلبية بشكل العن من الذي سبق وهو استفزاز للشعب بحال خرجنا بقانون يحابي جهة معينة واي خلل فيه سيكون قنبلة موقوتة تنسف كل العملية السياسية وتذهب بنا الى المجهول".

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أعلن في وقت سابق من امس الجمعة، أنه سيقدم استقالته من منصبه إلى البرلمان.