دعا مجلس القضاء الاعلى، السبت، المصابين او ذويهم وذوي الشهداء من المتظاهرين لتسجيل إفاداتهم، فيما اشار الى انه سوف يتم معاقبة من اعتدى على المتظاهرين وفق القانون.
وقال المجلس في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "على المصابين وذوي الشهداء مراجعة الهيئات التحقيقية في محافظتي ذي قار والنجف الأشرف لتسجيل إفاداتهم بخصوص الجرائم التي ارتكبت بحقهم خلال التظاهرات".
واضاف انه "سوف يتم معاقبة من اعتدى على المواطنين من المتظاهرين السلميين باشد العقوبات وفق قانون العقوبات النافذ رقم 111 لسنة 1969".
كانت هذه تفاصيل خبر القضاء الأعلى يدعو المصابين او ذويهم وذوي الشهداء من المتظاهرين لتسجيل إفاداتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.