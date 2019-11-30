المتحدث باسم الحكومة: أحكام جديدة ستصدر بحق مسؤولين كبار

كشف المتحدث بأسم الحكومة سعد الحديثي، السبت، عن صدور اوامر جديدة بحق مسؤولين كبار بتهم تتعلق بشبهات فساد.

ونقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية عن الحديثي قوله ان "هناك محكمة خاصة مركزية بجنايات الفساد، شكلت بالتنسيق بين السلطتين القضائية التنفيذية".

Advertisements

واضاف ان "المحكمة اصدرت قرارا الى هيئات التحقيق في محاكم الاستئناف بكل محاكم العراق باصدار أوامر قبض واستقدام و حجز اموال على كل من ثبتت بحقه شبهات فساد".

واكد الحديثي "صدور عشرات اوامر الاستقدام والحجز والقبض و حتى احكام بالسجن على كبار المسؤولين بمستوى وزراء و محافظين واعضاء مجلس نواب و أعضاء مجالس محافظات"، مبينا ان "العمل مستمر بهذا الصدد وستصدر قرارت أخرى تباعاً خلال الايام القليلة المقبلة".