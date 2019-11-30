خبير اقتصادي: العراق يستطيع تشغيل قرابة الـ5000 عامل في كل مصنع بهذه الطريقة

اكد عضو المجلس الاقتصادي العراقي غدير العطا، السبت، إن العراق يستطيع الوقوف على الخط الصناعي العربي والعالمي، لافتًا إلى أن ذلك يكون عن طريق دعم المنتج الوطني.
وقال العطار في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "المنتوج الوطني لجميع التخصصات يعد من أفضل المنتوجات على مستوى المنطقة"، مبينًا أن"المنتوجات الغذائية والاسمنتية وصناعة السيارات وغيرها من المنتوجات الوطنية يستطيع العراق إنتاجها وتصديرها للخارج بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي".
واضاف العطار ان "تعزيز ودعم المنتج الوطني من خلال تشغيل المصانع العراقية سيوفر تشغيل عدد كبير من الأيدي العاملة في وقت يعاني العراق من بطالة كبيرة حيث من المتوقع تشغيل قرابة 5000 عامل في كل مصنع فضًلا عن توفير سيولة مالية لدعم الاقتصاد الوطني بدلًا من الاعتماد فقط على النفط الخام".
وأشار العطار إلى "ضرورة تطبيق الجهات الحكومية المختصة إجراءات لتقليل حجم الاستيراد لدعم المنتج الوطني إضافة إلى أتباع خطط تسويقية لإنجاح زيادة المبيعات السوقية".
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