نائب: عبد المهدي استخدم قوانين في غير محلها

اكد نائب في البرلمان العراقي، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استخدم قوانين في غير محلها، مبينا ان ذلك تعتبر تهمة قضائية.

ونقلت صحيفة عربية عن النائب الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، قوله ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، استخدم قوانين في غير محلها وأبرزها قانون مكافحة الإرهاب ضد المتظاهرين بالفترة الأخيرة خلاف التفسير القضائي له".

واضاف أن "تهمة الإرهاب أصبحت من أكثر الإجراءات التي ترعب الشعب العراقي"، مبينا أن "الحكومات تعرف مدى رهبة التهمة، لذا تركتها جاهزة تلجأ إليها كلما تحس بخطر".

Advertisements

وتابع أن "تعامل الحكومة مع التهمة وفق هذا المفهوم، أخرجها من دائرتها القانونية كتهمة قضائية، ليضعها في خانة القرارات العرفية التي تستخدمها الحكومة للبطش بكل من يقف بوجهها، تحت مسمى القانون"، لافتا الى أن "لجوء حكومة عبد المهدي إلى التهمة، يؤشر إلى التوافق في النهج الحكومي التسلطي على الشعب، وأن الحكومات المتعاقبة قد توافقت بهذا النهج في حال احتاجت لتصفية خصومها".

قررت محكمة التمييز الاتحادية، في 24 تشرين الثاني الحالي، اعتبار الأفعال المخالفة للقانون المرتكبة من قبل بعض المحسوبين على المتظاهرين لا تشكل جرائم إرهابية، مبينة انها تنظر لها بحسب قانون العقوبات النافذ.