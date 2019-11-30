الولايات المتحدة تتولى رئاسة مجلس الأمن الشهر المقبل

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب سيلتقي الممثلين الدائمين لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الـ5 من الشهر المقبل، تزامنا مع تولي بلاده رئاسة المجلس خلال شهر كانون الاول.

وجاء في بيان البيت الأبيض اليوم السبت ان "الرئيس دونالد ترامب سيلتقي الممثلين الدائمين لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الخامس من كانون الاول المقبل".

ولفت البيان إلى أن "ترامب سيلقي الضوء على قيادة الولايات المتحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وسيدعو ترامب الممثلين الدائمين للعمل لمواجهة التحديات التي تواجه السلام والأمن الدوليين".

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وقال مصدر في مجلس الأمن إن "أعضاء في المجلس سيتوجهون إلى واشنطن، ومن المتوقع أن يتناولوا الغداء مع الرئيس ترامب".

كما رجح المصدر أن يزور الأعضاء ولاية كنتاكي - موطن مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن الدولي، كيلي كرافت، من 13 إلى 15 كانون الاول.