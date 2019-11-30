ترحيل 'داعشيتين' إلى بلجيكا

أعلنت وزارة الداخلية التركية، عن ترحيل امرأتين من عناصر تنظيم "داعش" الأجانب إلى بلجيكا، مؤكدة استمرار إجراءات ترحيل عناصر التنظيم الأجانب إلى بلدانهم الأصلية.
من جهته ذكر موقع "7/7" البلجيكي أن "السلطات تنتظر وصول الداعشيتين، وهما الشقيقتان رحمة وفاطمة بنمزيان".
وأضاف الموقع البلجيكي أن "المرأتين من دون أطفال، وأنهما ستتوجهان لمحافظة زافينتيم الفلامية التي تنحدران منها".
وكانت فاطمة بنمزيان البالغة من العمر 24 عاما قد فرت من مخيم عين عيسى، في تشرين الاول الماضي، وتمكنت من دخول الأراضي التركية بمساعدة مهربين، وألقي القبض عليها بمجرد وصولها إلى مدينة كلس في الجنوب الشرقي على الحدود مع سوريا، أما شقيقتها رحمة البالغة 31 عاما، فتمكنت بدورها من الفرار من مخيم الهول، خلال الهجوم التركي على شمال سوريا، ثم وقعت بيد السلطات التركية.
هذا وسبق للمتحدث باسم الداخلية التركية، إسماعيل جاتاكلي، أن أعلن في 11 تشرين الثاني الجاري عن بدء ترحيل عناصر التنظيم المعتقلين إلى بلدانهم، كما صرح وزير الداخلية سليمان صويلو، مطلع الشهر الجاري بأن بلاده "ليست فندقا لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى".
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