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عمليات بغداد تنفي الانباء بشأن اطلاق نار في ساحة الوثبة

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نفت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، وجود اطلاق نار في ساحة الوثبة وسط العاصمة.

وقال قائد العمليات الفريق الركن قيس المحمداوي في حديث لـ الخليج 365، ان "الانباء التي اشارت الى وجود اطلاق نار حي في ساحة الوثبة وسط العاصمة، عارية عن الصحة"، مبينا انه "لا يوجد اي احتكاك بين القوات والمتظاهرين".

 

واضاف ان "الجرحى الذي سقطوا الان بيبب إطلاق العيارات النارية في الرصافة بمناسبة فوز المنتخب العراقي على نظيره الاماراتي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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