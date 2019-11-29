عمليات بغداد تنفي الانباء بشأن اطلاق نار في ساحة الوثبة

نفت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، وجود اطلاق نار في ساحة الوثبة وسط العاصمة.
وقال قائد العمليات الفريق الركن قيس المحمداوي في حديث لـ الخليج 365، ان "الانباء التي اشارت الى وجود اطلاق نار حي في ساحة الوثبة وسط العاصمة، عارية عن الصحة"، مبينا انه "لا يوجد اي احتكاك بين القوات والمتظاهرين".
واضاف ان "الجرحى الذي سقطوا الان بيبب إطلاق العيارات النارية في الرصافة بمناسبة فوز المنتخب العراقي على نظيره الاماراتي".
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