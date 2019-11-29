قطر تمزق شباك اليمن بسداسية وتنعش آمالها في 'خليجي 24'

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2019-11-29 | 19:51
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نجح المنتخب القطري في تحقيق فوز عريض على نظيره اليمني 6-0 في المباراة التي أقيمت على استاد خليفة الدولي ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الخليج "خليجي 24".
وتناوب على تسجيل سداسية "العنابي" كل من: عبد الكريم حسن "هاتريك" في الدقائق 29 و37 و72 والمعز علي في الدقيقة 57 وعبد الله عبد السلام في الدقيقة 85 واكرم عفيف في الدقيقة 90.
وبهذا الفوز ارتقى المنتخب القطري الى وصافة الترتيب برصيد 3 نقاط، متفوقاً على الامارات بفارق الأهداف، فيما يتصدر اسود الرافدين المجموعة برصيد 6 نقاط.
المحرر: محمد خليل
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