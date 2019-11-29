قطر تمزق شباك اليمن بسداسية وتنعش آمالها في 'خليجي 24'

وتناوب على تسجيل سداسية "العنابي" كل من: عبد الكريم حسن "هاتريك" في الدقائق 29 و37 و72 والمعز علي في الدقيقة 57 وعبد الله عبد السلام في الدقيقة 85 واكرم عفيف في الدقيقة 90.

وبهذا الفوز ارتقى المنتخب القطري الى وصافة الترتيب برصيد 3 نقاط، متفوقاً على الامارات بفارق الأهداف، فيما يتصدر اسود الرافدين المجموعة برصيد 6 نقاط.